Telenovela Zirkzee, accordo tra United e Carrick: “Mercato sbloccato”

Le ultime notizie provenienti dall’Inghilterra possono segnare una svolta definitiva

Ci siamo, dopo l’interregno Fletcher, il Manchester United è pronto a ripartire da Michael Carrick. Secondo Fabrizio Romano, i Red Devils hanno raggiunto l’accordo con il nuovo allenatore, che rimarrà in carica fino a giugno, a meno di imprese clamorose.

A fornire maggiori dettagli ci hanno pensato i maggiori tabloid inglesi. Secondo The Telegraph e The Guardian, la firma e l’annuncio del nuovo manager è atteso nella giornata di martedì. Come è noto, alla scelta del nuovo allenatore era legato anche il futuro di Joshua Zirkzee che continua a spingere per l’addio dopo aver raggiunto l’accordo con la Roma.

Su questo punto specifico è entrato più nello specifico Jamie Jackson. Secondo il giornalista del Guardian, Carrick ha avuto anche rassicurazioni sul mercato, che verrà subito sbloccato. La dirigenza metterà a disposizione risorse per il mercato in entrata e il primo obiettivo dei Red Devils sarebbe il centrocampista Ruben Neves.

Nei prossimi giorni, verrà presa anche una decisione sui calciatori che hanno chiesto la cessione, chissà se sarà troppo tardi per la Roma, portatasi molto avanti nelle trattative per Malen e Vaz.