Cambia il futuro di Ferguson: in Serie A, ma non al Napoli

Novità importanti riguardanti l’attaccante della Roma, al centro di un vero e proprio intrigo di mercato: ecco come stanno le cose

Costretto al forfait in vista della gara di Coppa Italia contro il Torino, Evan Ferguson continua ad essere al centro di insistenti voci di mercato. Benché Massara abbia rinnovato le chances di una permanenza dell’attaccante irlandese nella Capitale fino al termine della stagione, le prossime settimane potrebbero schiudere chances interessanti.

Come noto, il Napoli di Antonio Conte ha da tempo messo gli occhi sul centravanti di proprietà del Brighton nel caso in cui dovesse partire Lorenzo Lucca. La mancata cessione dell’ex Udinese e l’infortunio di Dovbyk hanno però raffreddato i dialoghi relativi al papabile trasferimento dell’attuale attaccante della Roma all’ombra del Vesuvio. Ma occhio alle sorprese.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, infatti, anche il Como avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di capire i margini di manovra sul fronte Ferguson. Richiesta esplicita di Fabregas, l’irlandese sarebbe dunque uno dei nomi finiti nei dossier dei lariani, alla ricerca di un nuovo profilo con cui puntellare un reparto falcidiato da non poche assenze nel primo scorcio di stagione.