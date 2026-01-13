Coppa Italia, DIRETTA Roma-Torino: formazioni ufficiali | LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sui quarti di finale di Coppa Italia
In piena emergenza in attacco, la Roma fa il suo esordio in Coppa Italia contro il Torino. Gian Piero Gasperini si troverà di fronte Marco Baroni, che si è confermato come una bestia nera del Gasp anche nella sconfitta di campionato.
Senza Artem Dovbyk e Evan Ferguson, il tecnico giallorosso ritrova nella lista dei convocati Leon Bailey, Bryan Cristante e Evan Nndicka, ma dovrà rinunciare a Gianluca Mancini che deve scontare l’ultima giornata di squalifica di due anni fa.
In attesa dei rinforzi dal calciomercato (Robinio Vaz è arrivato oggi, Malen potrebbe arrivare domani), Gasperini dovrà ancora una volta affidarsi all'attacco leggero per provare a conquistare il pass per i quarti di finale contro l'Inter.
Formazioni ufficiali Roma-Torino
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey All. Gasperini
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Simeone, Adams. All. Baroni