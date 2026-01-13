Dal blitz improvviso all’ombra di Conte: la Roma è pronta a chiudere

I giallorossi non vogliono perdere altro tempo e puntare a definire tutto in tempi relativamente brevi

Sono ore assolutamente frenetiche per il calciomercato invernale della Roma. Dopo aver impresso l’accelerata decisiva per Robinio Vaz trovando l’accordo con il Marsiglia sulla base di una valutazione di 25 milioni di euro bonus inclusi, Massara aspetta buone nuove anche sul fronte Malen.

La virata convinta sull’jolly offensivo dell‘Aston Villa si è materializzata una volta che la Roma ha memorizzato la volontà di Raspadori che si è preso ancora del tempo per decidere il da farsi. Una posizione – quella dell’attuale attaccante dell’Atletico Madrid – che ha indispettito il club giallorosso e i Colchoneros – creando di di fatto le premesse per il blitz per Malen.

A tal proposito, come riferito da Matteo Moretto, forte dell’accordo con la compagine di Birmingham, Massara sta lavorando con l’entourage dell’ex Borussia Dortmund per trovare la quadra vincente e chiudere definitivamente una trattativa già impostata nei suoi aspetti salienti.

Sull’olandese – però – occhio anche alla posizione del Napoli che aveva già avuto modo di sondare il terreno in maniera esplorativa; tuttavia i partenopei affonderebbero il colpo per Malen solo se riuscissero a definire la partenza di Lucca la cui cessione rappresenta al momento solo uno scenario ipotetico.