La Roma mette la freccia: 20 milioni e bianconeri sorpassati

Ore frenetiche per il calciomercato giallorosso, non solo sul fronte offensivo

La Roma è pronta ad accogliere Robinio Vaz (alle 19.15 a Ciampino) e spera di poter schedulare a breve anche il volo per Malen. L’attaccante olandese è sempre più vicino al club giallorosso che resta ottimista, nonostante il ritorno di fiamma dell’Atletico Madrid, a caccia di un sostituto di Raspadori, trasferitosi all’Atalanta.

Frederic Massara ha raggiunto un’intesa con l’Aston Villa, ma anche sull’ingaggio del calciatore e spera di poter scambiare i documenti con il club inglese il prima possibile e spera di accogliere l’ex Borussia in città già domani. Gli intrecci con l’Atletico non si limitano, tuttavia, al reparto avanzato.

Secondo Rudy Galetti, infatti, i due club sono sulle tracce di Francisco Moura, che piace anche ai bianconeri del Newcastle. Secondo l’account X “Mercado Azul”, tuttavia, sarebbe proprio la Roma il club che ha mosso passi più concreti, con contatti già avviati e la possibilità di stanziare un pacchetto da 20 milioni di euro tra prestito e riscatto.