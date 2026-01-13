Roma, Lipsia su Dragusin: i dettagli e la scelta del giocatore | ASRL

Il difensore rumeno è un obiettivo concreto della squadra giallorossa, ecco cosa sta succedendo

Ormai da giorni, Radu Dragusin è diventato il nome più caldo per la difesa della Roma. Il difensore rumeno è rientrato da poco dopo l’infortunio al legamento crociato e ha già aperto in maniera definitiva al trasferimento nella Capitale.

A complicare i piani di Frederic Massara c’è, tuttavia, la posizione del Tottenham che non ha ancora aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. Gli Spurs non escludono una partenza del calciatore, ma vorrebbero almeno la presenza di un obbligo di riscatto.

L’interesse del #Lipsia per #Dragusin nasce diverse settimane fa. A differenza della #Roma, il club tedesco può affondare il colpo anche a titolo definitivo. Il difensore predilige un ritorno in #SerieA, ma il #Tottenham non ha ancora aperto al riscatto senza obbligo — daniele trecca (@danieletrecca) January 13, 2026

In questo scenario, bisogna tenere d’occhio il Lispia. Il club tedesco già tre settimane fa è entrato in corsa per l’ex Genoa e Juventus e, a differenza della Roma, può prendere il calciatore anche a titolo definitivo. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, al momento il ragazzo continua a preferire un ritorno in Italia e spera in un rilancio giallorosso o in un ammorbidimento della posizione degli Spurs, ma la situazione è molto dinamica.