Roma scatenata, non solo Robinio Vaz: chiuso un altro accordo

di

Calcio giocato e non solo, i giallorossi non hanno perso altro tempo: una firma dopo l’altra, tutti i dettagli

Impegnata nella sfida di Coppa Italia contro il Torino, la Roma è assolutamente concentrata anche sugli sviluppi di un mercato che finalmente sta decollando. Dopo aver definito la trattativa per Robinio Vaz, infatti, i giallorossi si apprestano ad annunciare anche un altro colpo.

Gasperini, allenatore della Roma
Roma scatenata, non solo Robinio Vaz: chiuso un altro accordo (Ansa Foto) – AsRomalive.it

Come riferito da “Il Romanista”, dopo l’accelerazione impressa alla trattativa nelle scorse ore, la Roma ha di fatto messo le mani su Malen: limati gli ultimi dettagli, nella giornata di domani i giallorossi dovrebbero ratificare con tanto di annuncio ufficiale un’intesa ormai non più in discussione e perfezionata in tutti i suoi aspetti.

Incassato il no di Giacomo Raspadori – che ha preferito cedere alle lusinghe dell’Atalanta – Massara ha fatto prima saltare il banco con il Marsiglia per Vaz per poi sferrare l’assalto decisivo a Malen. Stando alla fonte in questione, dovrebbe essere solo questione di ore: l’ex Borussia Dortmund può essere virtualmente considerato un nuovo calciatore della Roma.

