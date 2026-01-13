Roma scatenata, non solo Robinio Vaz: chiuso un altro accordo

Calcio giocato e non solo, i giallorossi non hanno perso altro tempo: una firma dopo l’altra, tutti i dettagli

Impegnata nella sfida di Coppa Italia contro il Torino, la Roma è assolutamente concentrata anche sugli sviluppi di un mercato che finalmente sta decollando. Dopo aver definito la trattativa per Robinio Vaz, infatti, i giallorossi si apprestano ad annunciare anche un altro colpo.

Come riferito da “Il Romanista”, dopo l’accelerazione impressa alla trattativa nelle scorse ore, la Roma ha di fatto messo le mani su Malen: limati gli ultimi dettagli, nella giornata di domani i giallorossi dovrebbero ratificare con tanto di annuncio ufficiale un’intesa ormai non più in discussione e perfezionata in tutti i suoi aspetti.

Incassato il no di Giacomo Raspadori – che ha preferito cedere alle lusinghe dell’Atalanta – Massara ha fatto prima saltare il banco con il Marsiglia per Vaz per poi sferrare l’assalto decisivo a Malen. Stando alla fonte in questione, dovrebbe essere solo questione di ore: l’ex Borussia Dortmund può essere virtualmente considerato un nuovo calciatore della Roma.