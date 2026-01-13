Svolta italiana per Ferguson: non solo Juve e Napoli | ASRL

L’attaccante irlandese vuole restate alla Roma, ma l’ultima ipotesi lo affascina molto

In attesa dell’arrivo dei nuovi attaccanti, con Robinio Vaz atteso nella Capitale nelle prossime ore e Malen sempre più vicino a dare il via libera definitivo, la Roma scende in campo stasera senza punte centrali. In Coppa Italia contro il Torino, infatti, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Artem Dovbyk e Evan Ferguson.

Se l’infortunio dell’ucraino sembra aver del tutto compromesso le possibilità di un addio, quello dell’irlandese è meno grave e la sua permanenza nella Capitale non è affatto scontata. Accostato nelle ultime ore anche a Como, Juventus e Napoli, l’ex West Ham vorrebbe rimanere in giallorosso, ma la situazione è ancora in fieri.

Nelle ultime ore, poi, è emersa una candidatura che affascina molto il calciatore. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, durante la trattativa Vaz, tra Marsiglia e Roma c’è stata anche qualche chiacchierata per Ferguson.

Nel caso in cui il prestito giallorosso dovesse venire interrotto, l’OM non ha escluso un tentativo per il pupillo di Roberto De Zerbi. La dirigenza provenzale, tra le altre cose, sta già valutando con il Brighton l’interruzione anticipata del prestito di Matt O’Riley e il canale con i Seagulls è sempre aperto.

Ad oggi, si tratta solamente di sondaggi, ma l’ipotesi di tornare a lavorare con l’allenatore che l’ha lanciato nel grande calcio potrebbe stuzzicare Ferguson.