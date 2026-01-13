Zirkzee tra frustrazione e attesa: “Si vede nella Roma”

L’attaccante olandese non ha mai tradito la parola data ai giallorossi

Da un lato c’è Giacomo Raspadori, che non ha mai sposato in maniera convinta la causa giallorossa, dall’altro Joshua Zirkzee, che dopo aver detto sì con entusiasmo alla Roma non si è mai rimangiato la parola data, ma è bloccato in un limbo dal Manchester United.

Dopo l’esonero di Ruben Amorim, infatti, il ritorno di Mbeumo e Diallo dalla Coppa d’Africa non è stato più sufficiente per ottenere il via libera definitivo, visto che i Red Devils hanno congelato tutto fino all’annuncio del nuovo allenatore.

Oggi è il giorno di Michael Carrick, che occuperà la panchina fino al termine della stagione. Il manager ha ricevuto rassicurazioni importanti sul mercato in entrata, ma avrà anche voce in capitolo sul futuro di Zirkzee e degli altri calciatori scontenti.

Secondo ‘sportsboom.com’, l’ex Bologna sta vivendo con delusione e frustrazione questa fase di stallo. “Fonti vicine al calciatore ci hanno detto che l’internazionale olandese si aspettava di diventare un calciatore della Roma entro la fine del mercato”.

Una speranza che può tornare a vivere con l’annuncio del nuovo manager, a patto che la sua decisione sul futuro di Zirkzee arrivi a stretto giro di posta. Nonostante le dichiarazioni ufficiali, infatti, la pista olandese non viene considerata ancora definitivamente morta a Trigoria.