Adieu Roma e cambio ruolo: affare bloccato nella Capitale

Giungono indiscrezioni importanti per il calciomercato di gennaio

Ci risiamo. Ancora una volta la Coppa Italia si è trasformato in un vero e proprio incubo per i tifosi della Roma. Marco Baroni si è confermato come la bestia nera di Gasperini portando il suo Torino ai quarti di finale dopo aver battuto i giallorossi per 3 a 2.

Un esordio sugli spalti dell’Olimpico non certo fortunato per Robinio Vaz, atterrato ieri a Ciampino e impegnato con visite mediche e firme sul contratto nella giornata odierna. Il 18enne francese è stato il primo acquisto invernale e non ha certo suscitato grande entusiasmo in Gasp.

“Vaz rientra nell’ottica di un club che ragiona sulla prospettiva. C’è un progetto molto lungo. Dobbiamo capire cosa vogliamo fare: essere subito competitivi o puntare sui giovani. Se l’obiettivo è valorizzare i ragazzi va bene, basta che sia chiaro. Facciamo giocare anche i primavera e i sedicenni”.

Nella giornata di oggi, Frederic Massara proverà a sistemare tutti i dettagli per l’arrivo di Malen. Abile a giocare sia in fascia, sia al centro dell’attacco, il 26enne olandese ricorda per caratteristiche un altro nome accostato alla Roma nelle scorse settimane: Tel.

Proprio le incertezze sul suo ruolo hanno, secondo Florian Plettenberg, spinto il 20 francese a chiedere la cessione in prestito a gennaio. Nelle ultime ore, il Paris FC aveva convinto l’ex Bayern anche grazie alla promessa di farlo giocare da numero 9, ma secondo il giornalista di Sky l’affare è bloccato perché il Tottenham non ha intenzione di cedere il ragazzo.