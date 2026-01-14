La Roma non si ferma più: terzo accordo già chiuso

Non solo Vaz e Malen, il club giallorosso ha praticamente chiuso la terza operazione in attacco

Sono ore frenetiche per Frederic Massara e per il calciomercato giallorosso. Dopo aver accolto Robinio Vaz ieri, oggi è il turno di Donyell Malen, che sbarcherà a Ciampino alle 21. Un doppio colpo in attacco che va a rimpolpare un reparto ridotto all’osso dagli infortuni di Dovbyk e Ferguson.

Le grandi manovre non sono, tuttavia, finite. Anche se la pista Joshua Zirkzee sembra quasi impossibile, la Roma potrebbe fare ancora qualcosa in attacco qualora dovesse sbloccarsi del tutto il mercato in uscita, con le posizioni di Bailey, dell’irlandese e dell’ucraino che restano fortemente in bilico.

Il primo ad uscire però, a meno di clamorosi colpi di scena sarà Tommaso Baldanzi. Le informazioni in nostro possesso confermano il raggiungimento di un accordo con il Genoa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. Decisivo il pressing di Daniele De Rossi che spera di poter riabbracciare preso l’ex Empoli, anche se restano da sistemare ancora alcuni dettagli.