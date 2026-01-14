Roma, il punto su Zirkzee: dall’indizio social alla nuova concorrenza italiana

L’attaccante olandese spera ancora di poter lasciare il Manchester United a gennaio

Ormai da anni, chi lavora sul calciomercato alle classiche fonti (agenti, intermediari, direttori sportivi e via discorrendo) deve aggiungere anche gli indizi social come potenziali cartine di tornasole su indiscrezioni e trattative.

E così, il fatto che sul profilo instagram di Joshua Zirkzee non sia più presente il Manchester United nella bio del calciatore viene interpretato come un ulteriore segnale dei propositi d’addio dell’olandese. Promesso sposo della Roma già da diverso tempo, l’ex Bologna è finito in un autentico limbo di mercato dopo l’esonero di Ruben Amorim.

Ora, con la nomina di Michael Carrick come manager a tempo, potrebbe aprirsi un nuovo spiraglio per il suo trasferimento nella Capitale. Nonostante le dichiarazioni ufficiali di Frederic Massara, a Trigoria non considerano ancora definitivamente tramontata l’ipotesi Zirkzee, a patto che si smuova qualcosa di importante anche sul mercato in uscita (Bailey, Baldanzi, uno tra Dovbyk e Ferguson o anche El Shaarawy).

Ad intravedere nuovi margini di manovra non è, tuttavia, solamente la Roma. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, infatti, il nome di Zirkzee figura anche sul taccuino del Fenerbahçe. L’obiettivo principale dei turchi resta Lookman, ma nella lista di Domenico Tedesco c’è anche il 24enne olandese che, tuttavia, in caso di addio vuole tornare in Serie A e per ora non ha aperto all’ipotesi turca.

L’allenatore italiano del Fener, come è noto aveva segnalato anche i nomi di Alexander Sorloth e di Artem Dovbyk, ma prima di pianificare affondi decisivi per l’ucraino, il club di Istanbul vuole vederci chiaro sull’ultimo infortunio che potrebbe essere più rognoso del previsto.