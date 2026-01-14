Roma, Malen arriva oggi: tutte le cifre dell’accordo

Frederic Massara ha chiuso per l’attaccante olandese, ecco tutti i dettagli

Dopo Robinio Vaz, ecco Malen. In mattinata Frederic Massara ha chiuso tutti gli accordi con il calciatore e con l’Aston Villa, che ha autorizzato l’attaccante a volare nella Capitale già oggi.

Per evitare un ritorno di fiamma dell’Atletico Madrid, il direttore sportivo giallorosso nella giornata di ieri ha rotto gli indugi ottenendo anche l’intesa totale con l’ex Borussia Dortmund. Proprio in questi momenti è in corso lo scambio dei documenti.

Complessivamente, i costi dell’operazione sono di circa 30 milioni di euro: 2 per il prestito oneroso e 25-27 per il diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione europea.