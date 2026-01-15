Dalla Roma allo United: 20 milioni di euro

L’asse tra la Capitale e Manchester è ancora attivo, le ultime sul mercato giallorosso

Nonostante tutte le difficoltà del caso, sul sito e nelle live twitch abbiamo sempre sostenuto che la Roma proverà a lasciarsi qualche margine di manovra sul fronte Joshua Zirkzee, qualora il Manchester United dovesse aprire un nuovo spiraglio nella trattativa.

Alle porte in casa Red Devils c’è il delicato impegno nel derby contro il Manchester City. Un battesimo di fuoco per Michael Carrick che ha persuaso la dirigenza inglese a concentrarsi solamente sugli aspetti di campo. Il mercato può attendere, almeno per ora.

E in quel caso, le strade con la Roma potrebbero incrociarsi anche su altri fronti. Secondo Ekrem Konur, infatti, anche i Red Devils sarebbero sulle tracce di Joaquin Seys. Il terzino sinistro del Bruges ha un costo di circa 20 milioni di euro e a Trigoria viene visto come la pista principale dopo Niccolò Fortini.