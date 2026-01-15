Dalla Roma allo United: 20 milioni di euro

L’asse tra la Capitale e Manchester è ancora attivo, le ultime sul mercato giallorosso

Nonostante tutte le difficoltà del caso, sul sito e nelle live twitch abbiamo sempre sostenuto che la Roma proverà a lasciarsi qualche margine di manovra sul fronte Joshua Zirkzee, qualora il Manchester United dovesse aprire un nuovo spiraglio nella trattativa.

Michael Carrick dello United
Dalla Roma allo United: 20 milioni di euro (Ansa Foto) – asromalive.it

Alle porte in casa Red Devils c’è il delicato impegno nel derby contro il Manchester City. Un battesimo di fuoco per Michael Carrick che ha persuaso la dirigenza inglese a concentrarsi solamente sugli aspetti di campo. Il mercato può attendere, almeno per ora.

E in quel caso, le strade con la Roma potrebbero incrociarsi anche su altri fronti. Secondo Ekrem Konur, infatti, anche i Red Devils sarebbero sulle tracce di Joaquin Seys. Il terzino sinistro del Bruges ha un costo di circa 20 milioni di euro e a Trigoria viene visto come la pista principale dopo Niccolò Fortini.

