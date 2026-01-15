Incubo operazione e tempi di recupero: il punto su Dovbyk

In casa giallorossa l’infortunio dell’attaccante ucraino condiziona anche le ultime mosse di mercato

Infortunatosi il giorno della Befana in casa del Lecce, Artem Dovbyk non ha nemmeno avuto il tempo di festeggiare il ritorno al gol a causa di un delicato infortunio al tendine. Al centro di numerose voci di mercato, l’attaccante ucraino può condizionare anche le ultime mosse del calciomercato giallorosso.

La Roma sogna ancora Joshua Zirkzee, ma anche in caso di apertura da parte del Manchester United, serviranno diverse cessioni per liberare massa salariale e assorbire l’ingaggio dell’olandese.

Tornando all’infortunio dell’ex Girona, nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti importanti da Filippo Biafora. Durante il suo intervento a “Manà Manà Sport”, il giornalista ha parlato anche di una Roma irritata per l’infortunio. “Ha rischiato concretamente l’operazione, ma si è deciso di fare una terapia conservativa per evitare l’intervento. Questo infortunio ha irritato il club, perché c’era una trattativa impostata molto bene per la sua cessione.

“L’obiettivo è quello di recuperarlo a inizio febbraio, ma chi prende a gennaio un giocatore che sta fuori fino a febbraio? Questo danneggia la Roma, la sua esperienza capitolina è finita, ma ora è tutto bloccato”.