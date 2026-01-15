La Roma sblocca Conte: doppio colpo Napoli

Divisi da un solo punto in classifica, giallorossi e partenopei sono pronti ad infiammare le ultime settimane di mercato

Il terzo pareggio consecutivo del Napoli ha consentito alla Roma di mantenere un solo punto di svantaggio sui partenopei. In ottica quarto posto, la lotta riguarda soprattutto Juventus e il Milan, ma vista l’emergenza infortuni anche gli azzurri potrebbero rimanere coinvolti.

Costretti ad operare sul calciomercato solamente a saldo zero, la dirigenza napoletana per provare ad accontentare Antonio Conte dovranno per forza di cose passare dalle cessioni. Per un curioso gioco di intrecci, giallorossi e campani potrebbero darsi una mano a vicenda.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, il mercato in uscita del Napoli potrebbe sbloccarsi grazie a un ex giallorosso: Tammy Abraham. L’Aston Villa sta provando a riportare in Premier League l’attaccante inglese per sostituire Donyell Malen, accasatosi in giallorosso.

Per sostituire l’ex Milan, il Besiktas sta pensando a Lorenzo Lucca, da tempo messo nella lista dei cedibili da Conte. Nel caso in cui l’ex Udinese dovesse trovare una nuova sistemazione (piace anche a Benfica, Porto e in Premier), il Napoli tornerebbe alla carica per un nuovo centravanti e nella lista di Manna ci sono anche Artem Dovbyk, Evan Ferguson e Youssef En-Nesyri, trattato anche dai Friedkin per l’Everton.