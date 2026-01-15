Lascia la Roma, ma non l’Italia: destinazione choc dopo sei mesi

È già finita l’avventura in giallorosso, nuovo capitolo in Serie A dopo l’addio

Dopo aver finalmente portato a casa due rinforzi offensivi (Robinio Vaz e Malen), la Roma continua a lavorare sul calciomercato in entrata, convinta di poter regalare due o tre nuovi innesti a Gian Piero Gasperini.

Un difensore centrale, un attaccante (Zirkzee o un esterno offensivo) e un laterale sinistro rappresentano le necessità più impellenti, ma per portare a termine la missione ci sarà bisogno di un mercato importante anche in uscita.

Nella giornata di ieri, Frederic Massara ha raggiunto l’accordo con il Genoa per Tommaso Baldanzi (prestito con riscatto a 10 milioni), mentre oggi Romano può accasarsi allo Spezia. Ora, però, bisognerà stringere i tempi anche con i pezzi grossi per liberarsi di ingaggi pesanti.

Tra i calciatori arrivati la scorsa estate, Leon Bailey è stato uno di quelli che ha deluso di più e un’interruzione del prestito con l’Aston Villa sembra una naturale conseguenza del suo rendimento. Nei giorni scorsi si è parlato di interessamenti in Belgio, Turchia (Besiktas) e Premier (Bournemouth su tutti), ma le ultime indiscrezioni parlano anche di una possibile permanenza in Serie A.

Durante il suo intervento a Radio Manà Manà Sport, il giornalista Matteo De Santis ha parlato di un possibile interessamento della Fiorentina nei prossimi giorni. Il club viola era stato vicinissimo a Baldanzi, salvo poi lasciare via libera al Genoa.