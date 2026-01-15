Roma, telenovela Zirkzee: la mossa della Juve ribalta tutto

I bianconeri rappresentano una variabile impazzita nel futuro dell’olandese

Per quanto piccolo, la Roma prova a tenere aperto ancora uno spiraglio sul fronte Joshua Zirkzee, anche se la missione è molto complicata. Affinché il pianeta Joshua si allinei perfettamente sui cieli di Trigoria, sono necessarie diverse congiunzioni che vanno dall’apertura dello United all’addio, alla necessità di cedere almeno altri due o tre giocatori giallorossi con l’ingaggio pesante.

In questo scenario già abbastanza complicato, nelle ultime ore è entrata in gioco anche la Juventus. Una mossa ufficiale del club bianconero potrebbe, infatti, cambiare le carte in tavola e imporre un cambio di rotta importante sul futuro dell’olandese.

Secondo Sky Sport, infatti, con l’avallo di Luciano Spalletti la Juve sta facendo tentativi concreti per portare subito a Torino Mateta. Valutato 30-35 milioni di euro dal Crystal Palace, il francese ha dato ampia disponibilità al trasferimento in Serie A e un suo eventuale addio potrebbe creare un effetto domino molto interessante per la Roma.

All’interno della lista del club londinese figurano, infatti, anche tre nomi che potrebbero fare da volano o da zavorra per i giallorossi: Artem Dovbyk, Evan Ferguson e lo stesso Zirkzee. Qualora i londinesi dovessero andare su uno dei due giallorossi, il bilancio romanista verrebbe alleggerito di un altro ingaggio importante.