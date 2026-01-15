Svolta improvvisa e addio Roma: nuovo club già trovato

Si muove anche il calciomercato in uscita in casa giallorossa, arriva il via libera immediato

Dopo aver ufficializzato Robinio Vaz, oggi toccherà a Donyell Malen sostenere le visite mediche e apporre le firme sul contratto con la Roma. L’attaccante olandese è arrivato con la formula del prestito (2 milioni) con diritto di riscatto a 25 milioni in caso di qualificazione europea dei giallorossi.

Un investimento importante per un calciatore avallato anche da Gian Piero Gasperini. In attesa di completare il mercato in entrate con altri due o tre innesti, Frederic Massara si sta muovendo anche sul fronte delle cessioni. Per il trasferimento di Tommaso Baldanzi al Genoa (prestito con diritto di riscatto a 10 milioni) manca solamente l’ultimo via libera.

Al Grifone piacciono anche Stephan El Shaarawy e Niccolò Pisilli, ma qualcosa si sta muovendo anche sulla possibile interruzione dei prestiti estivi. Leon Bailey appare ormai destinato a tornare all’Aston Villa per trovare una nuova sistemazione, mentre Evan Ferguson ha diversi ammiratori, anche in Italia (Como, Juventus e Napoli).

Sul fronte Tsimikas, secondo La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore è arrivata una grande apertura da parte del Liverpool. I Reds hanno ricevuto già diverse chiamate per l’esterno sinistro, in particolar modo dall’Olimpiacos, pronto a fare sul serio per riabbracciare il calciatore ellenico.