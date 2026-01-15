Svolta improvvisa e addio Roma: nuovo club già trovato

Si muove anche il calciomercato in uscita in casa giallorossa, arriva il via libera immediato

Dopo aver ufficializzato Robinio Vaz, oggi toccherà a Donyell Malen sostenere le visite mediche e apporre le firme sul contratto con la Roma. L’attaccante olandese è arrivato con la formula del prestito (2 milioni) con diritto di riscatto a 25 milioni in caso di qualificazione europea dei giallorossi.

Gian Piero Gasperini saluta un giocatore partente
Svolta improvvisa e addio Roma: nuovo club già trovato (Foto con IA) – Ansa/Asromalive

Un investimento importante per un calciatore avallato anche da Gian Piero Gasperini. In attesa di completare il mercato in entrate con altri due o tre innesti, Frederic Massara si sta muovendo anche sul fronte delle cessioni. Per il trasferimento di Tommaso Baldanzi al Genoa (prestito con diritto di riscatto a 10 milioni) manca solamente l’ultimo via libera.

Al Grifone piacciono anche Stephan El Shaarawy e Niccolò Pisilli, ma qualcosa si sta muovendo anche sulla possibile interruzione dei prestiti estivi. Leon Bailey appare ormai destinato a tornare all’Aston Villa per trovare una nuova sistemazione, mentre Evan Ferguson ha diversi ammiratori, anche in Italia (Como, Juventus e Napoli).

Sul fronte Tsimikas, secondo La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore è arrivata una grande apertura da parte del Liverpool. I Reds hanno ricevuto già diverse chiamate per l’esterno sinistro, in particolar modo dall’Olimpiacos, pronto a fare sul serio per riabbracciare il calciatore ellenico.

