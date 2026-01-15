Zirkzee è saltato, anzi no: cosa filtra davvero sulla Roma

L’olandese è da mesi il grande obiettivo giallorosso per l’attacco, cosa deve succedere per sbloccare tutto

Nel giro di due giorni, la Roma ha accolto nella Capitale due attaccanti: Robinio Vaz e Donyell Malen. Ma l’appetito, si sa, vien mangiando è ad oggi è impossibile escludere che i giallorossi possano piazzare anche un terzo colpo in attacco.

Joshua Zirkzee tra sogno e realtà
Zirkzee è saltato, anzi no: cosa filtra davvero sulla Roma

D’altronde, tra le richieste di mercato di Gian Piero Gasperini c’era anche quella di rimodellare il reparto avanzato con tre innesti (due centravanti e un esterno) e con i giusti incastri sul mercato in uscita questo scenario potrebbe tornare prepotentemente d’attualità.

Sin da ottobre, il grande obiettivo di Gasp e Massara è Joshua Zirkzee. Su questo fronte la dirigenza giallorossa si era mossa molto bene, raggiungendo un’intesa di massima sia con il calciatore che con il Manchester United. L’esonero di Ruben Amorim e il conseguente congelamento delle trattative in entrata e in uscita hanno, tuttavia, complicato i piani giallorossi.

Adesso, qualora Michael Carrick dovesse percepire un malessere dannoso per il resto della squadra di Joshua, darebbe subito il via libera alla cessione del ragazzo. E la Roma, contrariamente a quanto raccontato nelle scorse ore in Inghilterra, qualora dovesse intravedere nuovi spiragli è pronta a non farsi cogliere impreparata.

L’impresa, sia chiaro, è tutt’altro che semplice e come detto in precedenza c’è bisogno che vadano a dama diversi incastri sul fronte cessioni. Le uscite di Tommaso Baldanzi, Leon Bailey e Evan Ferguson potrebbero non bastare per far quadrare i conti.

È anche per questo che a Trigoria non hanno perso le speranze di riuscire a vendere Artem Dovbyk (il Fenerbahçe fa sul serio, ma per ora non stuzzica l’ucraino) e non escludono nemmeno una partenza di El Shaarawy con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Pista molto complicata, dunque, quella che conduce a Zirkzee, ma non ancora impossibile.

