Celik rifiuta la Roma: resta in Italia dopo l’addio | ASRL

Il giocatore turco ha sparato alto per il rinnovo, la posizione dei giallorossi è netta

Rigenerato già l’anno scorso dalla cura Ranieri, che lo ha fatto rinascere nella posizione di terzo a destra, Zeki Celik con Gian Piero Gasperini ha fornito un ottimo rendimento anche nella posizione di quinto. A suon di ottime prestazioni, il turco si è guadagnato la fiducia di allenatore e tifosi, ma anche quella di diversi club europei.

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, l’ex Lille secondo il Romanista ad oggi può considerarsi fuori dalla Roma il prossimo anno. Il 28enne turco ha infatti rifiutato la prima proposta giallorossa, chiedendo un ingaggio molto più alto.

Il gioco al rialzo non verrà assecondato dai giallorossi che non sarebbero disposti ad effettuare ulteriori rilanci. Una rottura che, se non colmata, porterà all’addio del ragazzo a fine stagione, a parametro zero. Condizione, questa, che già da tempo stuzzica diversi club, italiani e non.

Secondo quanto raccolto da Asromalive.it, infatti, in Serie A Inter, Juventus, Napoli e Milan sono pronte a darsi battaglia per Celik, con i bianconeri che si sono mossi leggermente in anticipo rispetto agli altri. All’estero ci sono diverse squadre inglesi, mentre dalla Spagna si era parlato di Atletico Madrid e Barcellona.