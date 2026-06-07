Dalla Juve alla Roma, ha detto sì: 25 milioni dalla Capitale

Si scalda l’asse Torino-Capitale in vista del calciomercato estivo, il calciatore ha già accettato

Ormai ci siamo abituati, la grande rivalità sportiva tra Juventus e Roma non riguarda solamente il campo, ma anche il calciomercato. Esattamente due settimane fa, i giallorossi si sono aggiudicati la prima e fondamentale vittoria, qualificandosi alla prossima Champions League proprio a discapito dei bianconeri e del Milan.

Ora, per poter competere con ambizioni importanti su tutti i fronti e onorare al meglio il ritorno nella massima competizione europea per club, in casa giallorossa si sta pianificando un mercato intelligente, fatto sia di cessioni mirate, sia di grandi colpi che siano in grado di soddisfare appieno le richieste di Gian Piero Gasperini.

Sin dalla scorsa estate, l’allenatore piemontese spinge per l’acquisto di nuovi attaccanti esterni, ma le esigenze in fascia riguardano anche il ruolo dell’esterno tutta fascia, con Wesley che è stato spesso costretto a giocare sulla sinistra, offrendo anche lì ottime prestazioni.

Nei mesi scorsi, per quanto riguarda la fascia sinistra vi abbiamo raccontato di una possibile reunion tra Gasp e Matteo Ruggeri. Un interesse che resta ancora vivo, anche se calciomercato.it parla di una possibile sfida con la Juventus per riportare il 23enne in Serie A sulla base di 20-25 milioni di euro.

Secondo MARCA, l’interesse dell’Atletico Madrid per Marc Cucurella è serio e concreto e potrebbe portare alla cessione dell’ex Atalanta dopo una sola stagione. Già allenato da Gasp a Bergamo, l’esterno sinistro avrebbe già manifestato la propria disponibilità a tornare in Italia. Lavori in corso in corsia, staremo a vedere.