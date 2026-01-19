Dal Milan alla Roma: torna subito in Italia

Avversari in campo domenica sera, giallorossi e rossoneri vivacizzano il calciomercato

Divise in classifica da quattro punti, Roma e Milan domenica 25 gennaio si affronteranno allo Stadio Olimpico. Una sfida importante per corroborare le ambizioni Champions dei giallorossi e quelle scudetto dei rossoneri che si giocherà a risultato di Juventus-Napoli già acquisito.

Nell’ultima giornata di campionato, Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri si sono goduti i nuovi attaccanti Malen e Fulkrug, ma entrambi gli allenatori si aspettano altri regali in questi ultimi giorni del calciomercato di gennaio.

Entrambe le squadra hanno esigenze simili, soprattutto in alcuni settori del campo e potrebbero intrecciare i propri cammini nei prossimi giorni. In particolar modo sulle fasce dove, secondo le informazioni di Asromalive.it, hanno ricevuto sondaggi per lo stesso calciatore.

Arrivato in estate all’Atletico Madrid, secondo Matteo Moretto, Matteo Ruggeri potrebbe lasciare la Spagna e tornare subito in Italia. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, tra le squadre sondate da agenti e intermediari ci sarebbero anche Milan e Roma. La quotazione dell’ex Atalanta si aggira sui 20 milioni di euro ed entrambe le squadre potrebbero prendere in considerazione una trattativa solo con la formula del prestito con diritto di riscatto.