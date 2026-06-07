Infortunio Wesley: la diagnosi UFFICIALE e i tempi di recupero

L’esterno brasiliano si è infortunato durante l’amichevole tra Egitto e Brasile

Le immagini delle lacrime di Wesley in panchina e dell’andatura claudicante mentre lasciava lo spogliatoio hanno fatto subito il giro del web, facendo suonare il campanello d’allarme tra i tifosi del Brasile, ma anche tra quelli della Roma, che lo hanno eletto a proprio beniamino dopo la splendida prima stagione vissuta nella Capitale.

A distanza di poche ore dall’infortunio alla coscia patito contro l’Egitto, la federazione brasiliana ha ufficializzato la diagnosi emerse dopo gli esami strumentali di rito effettuati dallo staff medico verdeoro.

Il numero 43 giallorosso ha riportato una lesione all’adduttore guaribile in non meno di un mese. Niente Mondiale per Wesley che verrà sostituito da Ederson.