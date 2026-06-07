Elezioni Fenerbahçe: il verdetto ufficiale su Greenwood

È finito lo spoglio delle schede elettorali: nominato il nuovo presidente del club turco

Tra ieri e oggi, i soci del Fenerbahçe si sono riuniti per eleggere il nuovo presidente del club. Come è noto, la campagna elettorale è andata avanti a suon di annunci da parte dei candidati, che hanno coinvolto in maniera diretta anche la Roma. Tre giorni fa, infatti, Hakan Safi aveva ufficializzato l’accordo economico con Mason Greenwood, sulla base di circa 7-8 milioni di euro all’anno.

Detto che per battere definitivamente la corsa dei giallorossi, dell’Atletico Madrid e dei altri club interessati all’inglese c’era bisogno di raggiungere anche un’intesa con il Marsiglia da 50-55 milioni di euro, l’esito finale delle elezioni ha chiuso in maniera definitiva ogni dibattito.

Come da pronostico, la sfida elettorale è stata vinta da Aziz Yıldırım, che diventerà così il nuovo presidente del Fenerbahçe. Anche se mancano ancora diversi seggi da scrutinare, i voti di vantaggio sono più di tremila e Safi ha già fatto una dichiarazione di resa in conferenza stampa: “La comunità del Fenerbahçe ha voluto così. Ho cercato di portare entusiasmo e nuova linfa. Ho promesso al Fenerbahçe investimenti importanti e trasferimenti di alto livello”.

“Avevo già concluso anche i relativi contratti. Tuttavia, la comunità del Fenerbahçe interpreta le cose in modo diverso. Preferisce il passato, ama vivere con ciò che già conosce. Mi congratulo con il presidente Aziz. Spero che abbia successo”. Un sospiro di sollievo per la Roma, ma anche per l’Inter, visto che l’agente di Calhanoglu aveva annunciato un accordo triennale con Safi.