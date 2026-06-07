La Roma avvisa Greenwood: contatti ufficiali con l’alternativa

L’attaccante inglese ha trovato in fretta un accordo con il candidato alla presidenza del Fenerbahçe

Il giorno del verdetto ufficiale è arrivato. Oggi si chiuderanno le elezioni per la nomina del nuovo presidente del Fenerbahçe. Come è noto uno dei candidati, il più ciarliero Hakan Safi, ha annunciato di aver raggiunto un accordo economico con Mason Greenwood, primo della Roma e di Gian Piero Gasperini per rinforzare gli esterni d’attacco.

L’intesa trovata in breve tempo proprio durante i colloqui positivi con il club giallorosso non ha fatto piacere a Trigoria, ma il fatto che Safi non fosse indicato come il favorito non ha visto tramontare del tutto la pista, anzi. Tuttavia, per non farsi cogliere impreparato, il club capitolino ha già sperimentato piste alternative.

Una di queste è stata confermata anche da Matteo Moretto, che durante il suo intervento sul canale youtube di Fabrizio Romano, ha parlato di sondaggi molto concreti per Igor Paixao.

“Un nome che posso confermare è quello di Paixao, la Roma ha avuto un contatto per Paixao, chiedendo informazioni concrete. È un profilo che piace molto alla Roma, è nella lista del club che sta cercando un’ala sinistra forte. È un nome da tenere d’occhio”. Reduce da una stagione da 12 gol e 7 assist in 42 presenze complessive, il 25enne brasiliano piace a Gasp e D’Amico sin dai tempi dell’Atalanta e viene valutato dal Marsiglia tra i 30 e i 35 milioni di euro.