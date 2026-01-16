Infortunio Dovbyk, UFFICIALE: intervento chirurgico per l’attaccante

Tegola pesante per la Roma, che aveva anche messo sul mercato il giocatore ucraino

Nel giorno dell’annuncio ufficiale di Malen, arriva una mazzata pesantissima per la Roma: Artem Dovbyk sarà costretto ad operarsi. Dopo attente valutazioni e gli ultimi esami diagnostici, infatti, di comune accordo con lo staff medico l’attaccante ucraino ha optato per l’intervento chirurgico.

Maglia in faccia per un disperato Artem Dovbyk
Infortunio Dovbyk, UFFICIALE: intervento chirurgico per l’attaccante (Ansa Foto) – asromalive.it

La lesione miotendinea alla coscia sinistra si è rivelata più grave del previsto e ora il numero 9 giallorosso dovrà stare lontano dai campi di gioco per due o tre mesi. Una notizia nefasta anche in ottica mercato, visto che i giallorossi prima dell’infortunio stavano chiudendo la cessione del giocatore. Ora, diventa ancora più difficile la pista Zirkzee.

