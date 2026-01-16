Non solo Barcellona, plusvalenza Roma: “È il nuovo Declan Rice”

Assalto europeo al nuovo acquisto giallorosso, ecco le ultime indiscrezioni di mercato

Nel giorno dell’ufficialità di Donyell Malen, la Roma continua a muovere i propri fili sul calciomercato per provare a regalare a Gian Piero Gasperini altri due o tre rinforzi. Difensore centrale, esterno sinistro e un altro attaccante (Zirkzee o un’ala sinistra) sono le necessità individuate dal tecnico giallorosso e da Frederic Massara.

A centrocampo, invece, qualcosa si muoverà solo qualora dovesse uscire Niccolò Pisilli dopo il rientro dalla Coppa d’Africa di Neil El Aynaoui. Il 24enne di Nancy ha disputato un grande torneo con la maglia del Marocco, dimostrando di meritare maggiori chances da titolare anche in giallorosso.

Le sue prestazioni in Nazionale, intanto, non sono passate inosservate al punto che secondo Fichajes.net c’è già chi lo ha ribattezzato “il nuovo Declan Rice”. Stando al sito spagnolo, sulle tracce dell’ex Lens ci sarebbero già alcune big europee, compreso il Barcellona.

Per i blaugrana non sarà tuttavia facile andare a dama, sia per la concorrenza di diverse squadre di Premier League, sia perché i giallorossi non vorranno cederlo se non in presenza di una ricca plusvalenza rispetto ai 25 milioni spesi in estate.