Roma, addio Dybala: maxi offerta dall’Europa

La Joya non ha ancora ricevuto alcuna chiamata per il rinnovo di contratto, la separazione appare scontata

Titolare in cinque partite su sei tra dicembre e gennaio, Paulo Dybala non è riuscito ancora a dare il meglio di sé in questa stagione. Fermo a due gol complessivi in tutte le competizioni, l’attaccante argentino appare spesso frenato nel tiro e nella battuta dei calci da fermo.

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, la Joya non ha ancora ricevuto chiamate per parlare di rinnovo e, al momento, non ci sono nemmeno in agenda incontri futuri. L’ngaggio molto pesante (8 milioni di euro) e una cronaca infortuni molto fitta rendono ad oggi poco plausibile un prolungamento, a men che non si arrivi a meno della metà dell’attuale stipendio.

Uno scenario che, ad oggi, non sembra all’ordine del giorno. Sul dossier resta molto vigile il Boca Juniors, ma anche in MLS e in Arabia stanno monitorando la situazione di Dybala.

Secondo il Romanista, c’è anche da registrare l’irruzione di una squadra europea: il Monaco. Il club del Principato ha già sondato il terreno con l’entourage dell’attaccante e non avrebbe problemi ad offrire un ingaggio importante al calciatore.