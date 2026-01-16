Scambio con la Juve e addio Roma: la scelta di Comolli

La trattativa allargata chiama direttamente in causa sia i giallorossi che i bianconeri: alla ricerca dell’incastro vincente

A pari punti in una classifica piuttosto corta soprattutto nelle posizioni di vertice, Juve e Roma potrebbero dar vita ad interessanti intrecci anche in sede di calciomercato. Alla ricerca del tassello giusto con cui rimpolpare le rispettive batterie di esterni, ad esempio, sia i bianconeri che i giallorossi hanno messo gli occhi su Niccolò Fortini.

Contrariamente a quanto ipotizzato fino a qualche giorno fa, Comolli potrebbe affondare subito il colpo per il jolly classe 2006 della Fiorentina, la cui valutazione si attesta sui 15 milioni di euro.

A rivelarlo è Gazzetta.it che spiega come, se sulla valutazione la posizione dei gigliati risulti piuttosto intransigente, maggiori margini di manovra si aprono sulla modalità con cui imbastire la trattativa. In tal senso non è affatto escluso che l’area mercato della “Vecchia Signora” decida di far saltare il banco proponendo uno scambio ai toscani.

Dall’opzione Gatti a titolo definitivo passando per la tentazione Rugani in prestito: non sono poche le pedine che la Juventus sarebbe disposta a muovere per riuscire a mettere le mani su Fortini, per il quale resta comunque vivo anche l’interesse della Roma.