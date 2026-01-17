Conte copia la Roma: salta lo scambio con la Juve

Le vie del mercato sanno essere infinite: bianconeri e giallorossi nuovamente avvisati, l’irruzione cambia tutto

Separati da un solo punto in classifica in campionato, Napoli e Roma sono pronti a proseguire l’interessante testa a testa anche in sede di calciomercato. Oltre ai tanto chiacchierati scenari offensivi – non è un mistero – Massara vuole infatti puntellare anche la batteria di esterni da consegnare a Gasperini.

E così, in un mosaico di nomi destinato ad essere completato nei prossimi giorni, i giallorossi hanno già mosso passi concreti per arrivare a Niccolò Fortini, profilo cerchiato in rosso nei dossier della Roma. Per il jolly della Fiorentina, però, è pronta a scatenarsi una vera e propria asta.

Detto dell’interesse della Juventus – elettrizzata all’idea di imbastire la trattativa sulla base di uno scambio (Rugani o Gatti le possibili contropartite) – occhio anche al Napoli. Come riferito da Sky Sport, infatti, anche gli Azzurri si sarebbero iscritti nella folta lista di pretendenti alla corsa del classe 2006 che, ribadiamolo, i Viola non sono interessati a cedere a meno di offerte da 12-13 milioni di euro.