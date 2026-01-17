Conte ha già detto sì: doppio affare con la Roma

Si scalda l’asse di mercato tra la Capitale e Napoli, gli ultimi dettagli sull’affare del momento

Mancano meno di due settimane alla fine del calciomercato di gennaio e il cartello di “lavori in corso” campeggia ben visibile a Trigoria, ma non solo. Necessari ma non sufficienti, gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen hanno sbloccato la situazione, ma Gian Piero Gasperini si aspetta almeno altri due o tre rinforzi.

Lo sa benissimo Frederic Massara che, se da un lato continua a lasciare una porta aperta per Joshua Zirkzee, dall’altro lavora più o meno sotto traccia su altre operazioni. Un esterno a tutta fascia, un attaccante esterno e un difensore sono le altre priorità individuate dal tecnico giallorosso.

Per quanto riguarda l’ala, le ultime indiscrezioni di mercato sembrano condurre a Napoli. Il Corriere dello Sport rilancia, infatti, la candidatura di Noa Lang. Il feeling tra il belga e Antonio Conte non è mai scattato e l’allenatore salentino avrebbe già dato il via libera all’affare.

Nei giorni scorsi ci sono stati contatti concreti tra i due club, anche perché Giovanni Manna ha chiesto nuove informazioni su Evan Ferguson. La Roma non esclude un’interruzione anticipata del prestito, ma con l’infortunio grave di Dovbyk avrà bisogno di un nuovo attaccante prima di potersi liberare dell’irlandese.

Valutato 27 milioni di euro, Lang potrebbe arrivare nella capitale solo in prestito con diritto di riscatto, la stessa offerta dal Galatasaray che sin qui non ha ancora aperto ad un acquisto a titolo definitivo. A prescindere dall’ex Psv, a Trigoria stanno cercando un terzo attaccante: se sarà un’ala, Gasp coprirà il ruolo di centravanti con Vaz e Malen. Se sarà Zirkzee, i due olandesi potranno alternarsi senza problemi nei due ruoli.