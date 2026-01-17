Dalla Juventus alla Roma: rescissione immediata, arriva gratis

Dietrofront improvviso e nuovo ribaltone sull’asse Torino-Capitale, jolly in arrivo

Nonostante il recente calo di risultati del Napoli, per ritornare in Champions League la Roma dovrà battagliare soprattutto con la Juventus. Totalmente rigenerata dalla cura Luciano Spalletti, la squadra bianconera ha sfruttato quasi in toto un calendario semplice, inciampando solamente nell’1-1 contro il Lecce.

Per completare la missione europea, entrambe le squadre hanno bisogno di rinforzi e le strade di bianconeri e giallorossi sono destinate ad incrociarsi anche in sede di calciomercato. A caccia di un attaccante centrale, i torinesi hanno sondato anche il terreno per Evan Ferguson, ma l’obiettivo principale è al momento Mateta.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano, tuttavia, di un possibile scippo giallorosso a Damien Comolli. Secondo il Romanista, infatti, nelle ultime ore sarebbero maturati i termini per un vero e proprio ribaltone a Trigoria.

Seguito anche dalla Juve, Yannick Ferreira Carrasco è stato proposto anche alla Roma e dopo un rifiuto iniziale, ora Frederic Massara starebbe ragionando seriamente sulla possibilità di riportare in Europa l’esterno belga, in ottimi rapporti con l’ex compagno Mario Hermoso.

Autore di 9 gol e 2 assist in 15 presenze stagionali, il 32enne può rescindere il contratto con l’Al-Shabab e arrivare a parametro zero. Inoltre avrebbe già dato grandi aperture su una riduzione importante dell’ingaggio. Tutti aspetti che hanno persuaso la dirigenza giallorossa a riconsiderare la sua candidatura.