Doppia assenza per la Roma: una è dell’ultimo minuto, il motivo

Sono due i forfait con i quali Gasperini dovrà fare i conti in vista della trasferta di Torino: gli ultimissimi aggiornamenti
Con la volontà di trovare il primo successo stagionale contro il Torino reagendo alle ultime due sconfitte maturate con i granata in campionato e in Coppa Italia, la Roma non vuole ritornare sui suoi passi. Per avere la meglio degli uomini di Baroni, però, servirà una partita importante sotto tanti punti di vista.
Anche in vista della prossima gara di campionato, però, Gasperini dovrà fare i conti con alcune assenze. Al forfait di El Shaarawy, non convocato per un’infiammazione al tendine d’Achille, bisogna aggiungere anche il KO di Leon Bailey che non è partito per Torino a causa di un’indisposizione last minute.
Reparto offensivo – dunque – nuovamente ridotto all’osso per il tecnico di Grugliasco che, in attesa di buone nuove dal mercato, si è comunque dichiarato soddisfatto dell’acquisto di Malen per il quale ha speso parole importanti.