La Juve fa tremare la Roma: colpo di scena Zirkzee

Anche i bianconeri osservano sornioni l’evolversi della situazione legata all’attaccante del Manchester United
La Roma non è il solo club italiano sulle tracce di Joshua Zirkzee. Come riferito da Sky Sport, infatti, anche la Juventus starebbe monitorando con un certo interesse il dossier dell’attaccante olandese, pronta a capitalizzare eventuali occasioni nel caso in cui lo United dovesse aprire alla sua partenza con la formula del prestito.
Ma riavvolgiamo il nastro. Non convocato per il derby di Manchester a causa di un problema fisico che dovrebbe tenerlo fermo ai box per un paio di settimane, l’ex Bologna è il nome forte del mercato della Roma, indicato espressamente da Gasperini.
Pur incassando la disponibilità di massima del ragazzo a vestire la maglia giallorossa, però, Massara non ha ancora chiuso la trattativa dal momento che fino a questo momento non ha ricevuto i segnali di apertura tanto attesa. Fase di stallo della quale potrebbe clamorosamente approfittare proprio la Juve.
Calciomercato Roma, occhio alla Juve su Zirkzee: le ultime
L’incastro si presenta così. Nel caso in cui il Crystal Palace non dovesse abbassare le sue richieste per Mateta – valutato circa 40 milioni di euro dal club inglese – Comolli potrebbe prendere in considerazione l’idea di virare su Zirkzee.
Si tratterebbe chiaramente di un’inversione di marcia repentina anche per le caratteristiche piuttosto diverse dei due calciatori con il francese molto più fisico e l’olandese più “associativo” da un punto di visto tecnico. Un ribaltone che, oltre a ridisegnare le strategie offensive della Juventus, obbligherebbe la Roma ad una presa di posizione veemente.
A far pendere l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra sarà comunque la posizione dello United: senza aperture al prestito (con riscatto condizionato), difficilmente l’eventuale Zirkzee potrà prendere piede.