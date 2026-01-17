Lascia la Juve a gennaio? Roma subito avvisata

Dai bianconeri ai giallorossi, non vogliono perdere altro tempo e sono pronti ad imprimere una svolta a sorpresa
Tra i tanti orizzonti di mercato, quelli che riguardano sia la Juventus che la Roma potrebbero schiudere nuovi, interessanti colpi di scena. L’ultima indiscrezione riguardante il futuro di Weston McKennie – in un mosaico destinato a comporsi nei prossimi giorni – non è infatti passata sotto silenzio.
Accostato in tempi non sospetti anche ai giallorossi, il texano non ha ancora rinnovato il suo contratto con la “Vecchia Signora” in scadenza nel 2026. Pronto a cogliere eventuali occasioni last minute per uno degli scudieri di Spalletti, Comolli proverà a riaprire il tavolo negoziale con l’entourage del calciatore per un rinnovo che però, allo stato attuale dell’arte, si preannuncia insperato.
Del resto si inseriscono proprio in quest’alveo le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da Ben Jacobs, infatti, il profilo di McKennie sarebbe stato sondato da due club di Premier League che vanno ad aggiungersi ad una concorrenza piuttosto folta che comprende – tra le altre – anche l’Atletico e alcune squadre italiane.
Benché la priorità della Juve sia quella di trattenere all’ombra della Mole l’ex Schalke almeno fino a quest’estate, la valutazione che ne fa la compagine bianconera si attesta sui 10 milioni di sterline: non certo una cifra proibitiva, a maggior ragione se si considerano gli ottimi spunti messi in evidenza in questa stagione.