Lo United fa saltare tutto: per la Roma si chiude qui

La posizione dei Red Devils è stata subito comunicata: anche i giallorossi non possono non prendere nota

Con la testa degli uomini di Gasperini rivolta chiaramente al prossimo impegno di campionato con il Torino, l’area mercato della Roma continua a lavorare su diversi profili in chiave mercato per regalare al tecnico di Grugliasco i rinforzi tanto attesi.

In tal senso, uno dei settori del campo su cui si stanno concentrando le attenzioni dell’area tecnica giallorossa è la difesa. Alla ricerca di un’occasione low cost e non impattante in termini di bilancio, Massara si sta guardando intorno per capire su quale nome affondare il colpo.

In un ventaglio di nomi destinato ad ampliarsi, ad esempio, era stato accostato alla Roma anche Maguire. Il difensore inglese dello United sarebbe infatti finito nei dossier di diversi club italiani alla ricerca di un innesto per il pacchetto arretrato: tra questi, oltre ai capitolini, ci sarebbero anche Inter e Napoli.

Calciomercato Roma, lo United dice no: la scelta su Maguire

Proposta tramite intermediari, la candidatura di Maguire non sembra comunque scaldare le compagini sopra menzionate anche per la posizione assunta sin da subito dallo United, tutt’altro che disposto a privarsi di un profilo giudicato funzionale allo scacchiere di Carrick.

A tal proposito, secondo quanto riportato da Sun Sport i Red Devils non avrebbero alcuna intenzione di sedersi al tavolo negoziale con gli eventuali acquirenti del proprio centrale del quale non sarebbe stata affatto caldeggiata una partenza a gennaio.

Un avviso ai naviganti netto e perentorio che, se confermato, obbligherà la Roma e gli altri club direttamente o indirettamente interessati a virare su altri obiettivi.

Un altro tipo di scenario si staglia invece in ottica estiva, visto che il classe ’92 è legato al club di Manchester da un contratto in scadenza nel 2026 che, a meno di clamorosi colpi di scena, non sarà rinnovato.