Svolta Zirkzee, comunicato UFFICIALE: nuovo assist per la Roma

Scelta a sorpresa e nuova svolta: il tormentone legato all’attaccante olandese continua a far parlare di sé

Impegnata su tanti fronti in sede di calciomercato, la Roma continua a battere con una certa insistenza anche la pista che porta a Joshua Zirkzee. Sebbene il Manchester United non abbia ancora aperto alle condizioni messe sul piatto dal tavolo negoziale dalla Roma, non è escluso che i Red Devils possano ritornare sui loro passi nei prossimi giorni.

Un indizio importante in tal senso è fornito dai convocati di Carrick in vista del derby contro il City: lista nella quale non è presente un po’ a sorpresa proprio Zirkzee. A tal proposito, ricordiamo come il ragazzo abbia manifestato da tempi non sospetti l’intenzione di cambiare aria invocando maggiore minutaggio.

Frenati anche dai risvolti della Coppa d’Africa, però, i Red Devils non hanno ancora aperto alla sua cessione a gennaio aspettando di metabolizzare il nuovo ribaltone tecnico. Dal canto suo, forte dell’accordo di massima trovato con l’entourage del ragazzo, la Roma osserva con ancor più ottimismo l’evolversi della situazione. Non sono escluse novità importanti a stretto giro di posta.

Secondo Simon Stone, il motivo dell’assenza di Zirkzee nella lista dei convocati dello United sarebbe da ricondurre ad un colpo subito dall’olandese nelle scorse ore.