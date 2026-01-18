Addio Roma, Conte beffato: sorpasso lampo in Serie A

Sprint improvviso per il calciatore giallorosso che può mettere ko il Napoli

Dopo il passo falso della Juventus a Cagliari, la Roma deve battere il tabù Torino per provare ad allungare in classifica sui bianconeri. Sconfitto all’andata ed eliminato in Coppa Italia, Gian Piero Gasperini spera di riuscire ad avere la meglio sulla sua bestia nera, Marco Baroni.

In pieno gennaio, come sempre, le tematiche legate al campo non sono tuttavia le uniche a tenere col fiato sospeso i tifosi giallorossi. Il calciomercato è in fermento e dopo l’arrivo di Robinio Vaz e Donyell Malen, ci si aspetta altri movimenti in attacco, sia in entrata che in uscita.

Sul fronte Joshua Zirkzee, la Roma non ha ancora alzato bandiera bianca, ma la priorità sembra essersi spostata soprattutto nel ruolo di ala sinistra. Non a caso nelle ultime ore si è parlato molto di Noa Lang, con il possibile approdo al Napoli di Evan Ferguson.

Non convocato per Torino, l’attaccante irlandese può lasciare la Capitale ed è stato accostato anche a Como, Juventus, Celtic, Betis e Marsiglia. Nelle ultime ore, tuttavia, secondo Nicolò Schira, anche un’altra italiana si è fatta viva: il Bologna. Puzzle sempre più intricato dunque, con l’interruzione del prestito dal Brighton che resta sempre d’attualità.