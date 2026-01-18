Dall’Argentina | Roma, Dybala via a gennaio: ha già accettato

Le ultime sul futuro dell’attaccante argentino della Roma sono clamorose: la scelta è stata fatta

Le ore di avvicinamento all’importante gara di Torino contro gli uomini di Baroni sono contrassegnate dalle (inevitabili) indiscrezioni di mercato che continuano a tenere banco in casa Roma. In entrata, dove non sono pochi i profili finiti nell’agenda di Massara, ma anche in uscita.

A tal proposito dall’Argentina trapela un’indiscrezione non banale legata al futuro di Paulo Dybala. Secondo quanto riferito da Michael Rincon, infatti, la Joya avrebbe già espresso il desiderio di andare al Boca Juniors. Una decisione importante – senza se e senza ma – alla quale potrebbero seguire sviluppi di un certo tipo a stretto giro di posta.

Contrariamente a quanto circolato nelle scorse settimane, stando alla fonte sopra citata, la Roma non solo avrebbe aperto in maniera convinta all’ipotesi di un addio anticipato del suo numero 21, ma ne avrebbe anche quantificato la valutazione attorno ai 2-3 milioni di euro.

Scenario che, se confermato, sarebbe sorprendente per tanti aspetti, a cominciare dalla grande stima che Gasperini ripone in uno dei calciatori più tecnici della rosa, ma non solo. Benché il tema rinnovo non sia stato ancora affrontato, la Roma non vuole infatti privarsi nell’immediato di un giocatore in grado di spostare gli equilibri. Ai posteri, ovviamente, l’ultima sentenza.