Doppio accordo col Napoli, addio Roma

Intese raggiunte proprio in queste ore, la Capitale è già un ricordo

Grazie alla bella vittoria in casa del Torino, la Roma ha raggiunto il quarto posto in solitaria, con tre punti di vantaggio sulla Juventus e uno solo di svantaggio sul Napoli. A proposito dei partenopei, negli ultimi giorni si è parlato di molti possibili intrecci con i giallorossi.

Come è noto, il direttore sportivo Giovanni Manna non potrà ingaggiare nessuno se non a saldo zero. Per sbloccare il mercato in entrata, il club campano è davvero ad un passo dal cedere due calciatori, accostati anche alla squadra romanista.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, il Napoli ha raggiunto un accordo con il Nottingham Forest per Lorenzo Lucca. Il giornalista di calciomercato.it, Giorgio Musso, ha anche fornito i dettagli dell’accordo: un milione per il prestito e diritto di riscatto a 35 milioni di euro.

Vicino all’addio anche Noa Lang, con i partenopei che sono ad un passo dall’accordo per la cessione in prestito al Galatasaray. Per quanto riguarda i sostituti, tra i nomi maggiormente apprezzati da Conte ci sono En-Nesyri, Ferguson, Sterling e Zirkzee.