Infortunio Zirkzee, UFFICIALE: ecco i tempi di recupero

Obiettivo di calciomercato della Roma, l’attaccante olandese si è fermato alla vigilia del derby di Manchester

Assente all’allenamento di rifinitura pre derby, Joshua Zirkzee ieri non è stato inserito nella lista dei convocati. Un’assenza che inizialmente era stato interpretato come un segnale di calciomercato, lasciando presagire una rottura definitiva con Michael Carrick, ma che era dovuta ad un infortunio.

Obiettivo della Roma ormai da mesi, l’ex Bologna ha da tempo raggiunto un accordo con il club giallorosso, ma il Manchester United aveva bloccato tutto dopo l’esonero di Rube Amorim. Frederic Massara resterà vigilia nel caso in cui dovesse aprire uno spiraglio, ma intanto giungono novità ufficiali sull’infortunio.

🚨🎥| Joshua Zirkzee confirming he will return from injury in 2 weeks. pic.twitter.com/FnfCuY5rHT — Kev 屮 (@UtdKev08) January 18, 2026

Immortalato in un video di un tifoso mentre firmava autografi dopo la vittoria contro il City, il 24enne olandese ha risposto alle domande di un tifoso che gli chiedeva aggiornamenti sull’infortunio. Zirkzee ha risposto annunciando ufficialmente i suoi tempi di recupero: “Due settimane”. Tempistiche che non comprometterebbero un eventuale assalto al calciatore, della Roma o delle altre squadre interessate, Juve compresa.