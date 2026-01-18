Serie A, DIRETTA Torino-Roma: formazioni ufficiali | LIVE

Asromalive.it seguirà in tempo reale la sfida della ventunesima giornata di Serie A
Sconfitta all’andata ed eliminata in Coppa Italia, la Roma proverà a smentire il vecchio adagio del “non c’è due senza tre” in casa del Torino. Una sfida fondamentale nella corsa Champions League, che ha assunto ancora maggiore rilevanza dopo la sconfitta della Juventus in casa del Cagliari.
Mai come questa volta, Gian Piero Gasperini dovrà lottare anche contro il tabù Marco Baroni, autentica bestia nera del tecnico romanista negli ultimi anni. In casa giallorossa c’è grande curiosità per i nuovi arrivati Robinio Vaz e Donyell Malen, che vanno a rimpolpare un reparto anche oggi privo di Dovbyk, Ferguson, Baldanzi e Bailey.
A queste assenze, si è aggiunta anche quella della vigilia di Stephan El Shaarawy, fermato da un’infiammazione tendinea. In casa Toro, nella lista dei convocati sono presenti tutti i calciatori in bilico fino alla viglia, compreso el Cholito Simeone. Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sul match.
Formazioni ufficiali Torino-Roma
TORINO (3-5-2): 3-4-2-1): Paleari; Tameze, Ismajili, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic, Ngonge; Adams. All. Baroni
ROMA (3-4-2-1): ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova