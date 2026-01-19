Calciomercato Roma, affare saltato in Serie A

La pista sembrava molto concreta, ma la trattativa non decolla in maniera definitiva

Grazie a tre vittorie consecutive, la Roma si è ripresa il quarto posto in solitaria. I giallorossi si godono subito il nuovo acquisto Donyell Malen, ma alla fine del calciomercato mancano ancora più di dieci giorni e di cose da sistemare ce ne sono ancora parecchie.

Gian Piero Gasperini ha chiesto un attaccante esterno, un quinto a sinistra e un difensore centrale per completare la rosa, ma per portare a termine la missione Frederic Massara avrà bisogno anche di un mercato in uscita importante.

In tal senso, il grave infortunio e l’operazione di Artem Dovbyk hanno maledettamente complicato il compito del direttore sportivo giallorosso, che ieri ha anche escluso la partenza di Evan Ferguson. Con Tommaso Baldanzi diretto verso Genova, c’è invece un altro affare in Serie A che può saltare.

Secondo Matteo De Santis, infatti, la pista Fiorentina per Leon Bailey è fredda e un subentro dei viola nel prestito dall’Aston Villa è molto complicato. Stando al giornalista de La Stampa, può diventare sempre più concreta la pista turca per il 31 giallorosso.