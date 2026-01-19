Calciomercato Roma, UFFICIALE: è fuori rosa

Decisione irrevocabile dell’allenatore e della dirigenza, effetto domino immediato

Navigando tra indiscrezioni reali e mere suggestioni, in tempo di calciomercato la caccia agli indizi decisivi comprende anche i social dei giocatori e le scelte ufficiali di allenatori e club. Durante il weekend, ad esempio, l’assenza di Joshua Zirkzee nel derby di Manchester è stata subito considerata come un addio inevitabile e un riavvicinamento alla Roma, salvo poi scoprire che l’attaccante olandese era in tribuna infortunato.

Al netto delle smentite di rito, il club giallorosso resta ancora vigile sull’ex Bologna, ma la vera priorità in questo momento è il reperimento di una punta esterna. Da Godts Sauer, passando per Carrasco Tel, sono molti i nomi seguiti o accostati alla squadra giallorossa.

Per quanto riguarda il francese ex Bayern, l’ultima mossa del Tottenham ha irritato molto il calciatore e i suoi agenti. Il 21enne è stato nuovamente escluso dalla lista Champions per far posto a Solanke. Una decisione inaspettata, soprattutto in virtù del fatto che proprio di recente gli Spurs avevano rispedito al mittente ogni offerta per Tel, comprese quelle di Roma e Paris FC.

