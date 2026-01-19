Da Mou alla Roma: 25 milioni per l’ossessione della Juve

La Juventus può alzare bandiera bianca e perdere un jolly importante

Sorpassata dalla Roma dopo la sconfitta in casa del Cagliari, la Juventus continua a lavorare sul mercato per regalare a Luciano Spalletti i rinforzi richiesti. Centrocampista, vice Yildiz e punta centrale sono le esigenze individuate dal tecnico toscano, che tra gennaio e luglio ha chiesto anche un esterno difensivo e un centrale.

Per quanto riguarda l’attacco, nonostante la prima offerta rifiutata, Damien Comolli non ha mollato Mateta, ma come alternative studia anche i profili di Evan Ferguson e Joshua Zirkzee. Un possibile intreccio, dunque, con la Roma che, tuttavia, non si ferma all’attacco.

La squadra giallorossa, infatti, nelle ultime ore si sarebbe messa sulle tracce di un obiettivo di vecchia data dei bianconeri, trattato anche la scorsa estate dalla Juve. La squadra torinese potrebbe a breve trovarsi accerchiato dai giallorossi e da José Mourinho.

Secondo Ekrem Konur, infatti, sia il Benfica che Frederic Massara avrebbero avviato i contatti con gli agenti di Jeff Chabot. Il difensore 27enne viene valutato circa 20-25 milioni di euro dallo Stoccarda, ma i prossimi avversari della Roma in Europa League non avrebbero intenzione di cedere il tedesco a gennaio.