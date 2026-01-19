Doppia lesione UFFICIALE: saltano il big match con la Roma

Mazzata terribile e niente scontro diretto per due titolarissimi in Serie A

Mai come quest’anno, la piaga degli infortuni muscolari ha caratterizzato anche la lotta al vertice in Serie A. In casa Roma c’è grande apprensione per le condizioni di Mario Hermoso, ma tra infortuni e ricadute hanno già pagato dazio anche i vari Bailey, Dybala, Pellegrini e, soprattutto, Dovbyk costretto ad operarsi e restare ai box per circa tre mesi.

Ma se Atene piange, Sparta non ride e anche le concorrenti dei giallorossi nella corsa Champions hanno dovuto far fronte a diverse e prolungate assenze nel corso della stagione.

Il Napoli, in particolar modo, continua a perdere pezzi di settimana in settimana. Infortunatisi nella sfida contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra per l’attaccante e una lesione

distrattiva al gluteo sinistro per il difensore. Con ogni probabilità i due calciatori salteranno anche Napoli-Roma in programma nel weekend del 15 febbraio.