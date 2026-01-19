Napoli bloccato, la Roma prova lo scippo in Serie A

Tra infortuni e mercato limitato, Antonio Conte smania per avere rinforzi, ma occhio al sorpasso

Avversarie a metà febbraio allo Stadio Maradona, Napoli e Roma molto probabilmente hanno perso oggi tre giocatori per quel big match: Politano e Rahmmani da un lato, Hermoso dall’altro. Delle defezioni che, con ogni probabilità, influenzeranno i piani di calciomercato dei due club.

Con David Neres ancora ai box, gli azzurri potrebbero essere costretti a congelare la cessione di Noa Lang al Galatasaray, ma il paradosso è che, dovendo operare a saldo zero, senza partenze Antonio Conte non potrà accogliere nuovi rinforzi.

Nelle scorse settimane, la squadra campana è stata accostata anche ad Armand Laurienté. L’ala del Sassuolo in estate non si è trasferito al Sunderland nonostante fosse già in Inghilterra per le visite mediche, ma ha ancora diversi estimatori.

Secondo ‘dajeromatv.it’, però, nella giornata di oggi anche la Roma ha effettuato un sondaggio per l’ala francese, chiedendo il giocatore in prestito con diritto di riscatto. A breve dovrebbe arrivare la risposta dei neroverdi.