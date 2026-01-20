Calciomercato Roma, infortunio grave e assalto bianconero

Una nuova e pesante tegola va ad influenzare il mercato in attacco dei giallorossi

Non solo Artem Dovbyk e Mario Hermoso, come spesso accade in a Trigoria, il calciomercato giallorosso rischia di essere influenzato e a volte compromesso dagli infortuni. Lo stop dell’ucraino ha fatto saltare la cessione dello stesso, mentre quello dello spagnolo può costringere la Roma a cambiare la strategia di gennaio.

Fermo restando che l’ala offensiva e un esterno sinistro restano obiettivi concreti, il timore che i tempi di recupero del difensore iberico possano essere più lunghi di un mese, un mese e mezzo è molto fondato. Anche per questo, Frederic Massara ha nuovamente intensificato i contatti con gli agenti di Radu Dragusin e di altri centrali.

Ma c’è un altro infortunio pesante che potrebbe condizionare il mercato romanista, in maniera indiretta. La frattura all’avambraccio subita da Ricardo Pepi può, infatti, creare un effetto domino per quanto riguarda il futuro di Evan Ferguson.

A meno di colpi di scena, l’irlandese rimarrà nella Capitale, ma secondo Mike McGrath nelle ultime ore il Fulham ha chiesto informazioni a Brighton e Roma sulla possibilità di prendere il calciatore proprio in alternativa all’attaccante del PSV, obiettivo principale dei Cottagers.