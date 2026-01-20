Clamoroso Friedkin: svelato il piano per Lukaku

Lo scenario riapre le porte all’attaccante belga del Napoli: ecco tutti i dettagli della trattativa

Ci sono amori che non passano, fanno giri immensi e poi ritornano. Corsi e ricorsi storici che, sia pur imbrigliati in logiche utilitaristiche in un mondo così vorticoso come quello del calciomercato, possono schiudere nuovi, clamorosi colpi di scena. L’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra e che tocca da vicino i Friedkin si inserisce proprio in questo tipo di dialettica.

Secondo quanto rigerito da Sportsboom, infatti, l’Everton starebbe pensando al clamoroso ritorno di Romelu Lukaku. Per rimpolpare un attacco che sta faticando e non poco a trovare una certa continuità di rendimento, infatti, i Toffees sarebbero pronti a far saltare il banco già a gennaio valutando la disponibilità del Napoli a lasciar partire il belga.

Tornato arruolabile dopo il lungo stop costatogli l’inizio di stagione, l’ex centravanti del Chelsea era già finito al centro di insistenti voci di mercato che lo avrebbero voluto in Arabia. Sondaggi che però non si erano tramutate in proposte concrete visto il grande rapporto che lega il bomber del Napoli ad Antonio Conte, sponsor principale del suo acquisto, e la volontà del club azzurro di puntare ancora su di lui.

A distanza di tempo, però, la posizione di Manna potrebbe cambiare visto che, stando alla fonte in questione, gli Azzurri sarebbero disposti ad accettare offerte da circa 15-20 milioni di euro. Pur non avanzando proposte ufficiali di un certo, dunque, l’irruzione dell’Everton potrebbe cambiare clamorosamente le carte in tavola. Staremo a vedere cosa succederà.